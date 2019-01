Vida Urbana Ampliação da rede de esgoto é retomada em Aparecida de Goiânia Serviço na Avenida Igualdade, importante centro comercial, terá medidas para reduzir transtornos

A partir de segunda-feira (21) a BRK Ambiental, empresa subdelegatária da Saneago para operação e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em quatro cidades goianas - Rio Verde, Jataí, Trindade e Aparecida de Goiânia - retorna à Avenida Igualdade, a mais movimentada do Setor Garavelo, no último município. A pedido dos comerciantes da via, as obras de implantação ...