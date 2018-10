Cidades Amma já teria interessados

Segundo o presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Gilberto Marques Neto, já há empresas que se mostraram interessadas em participar do programa Amigo Verde. Um dos parques citados por ele foi o Vaca Brava, no Setor Bueno. A reportagem procurou o Goiânia Shopping sobre o interesse e a informação é que houve conversa com a Amma, mas que não ocorreria uma ...