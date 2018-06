Cidades Amigos e familiares buscam explicação para assassinato de cabeleireiro Jovem foi baleado quatro vezes na madrugada do último sábado (23) durante uma luta corporal com um homem que invadiu a casa

A morte do cabeleireiro Caio Magno Santos Acácio, de 24 anos, deixou atônitos seus amigos e familiares. O jovem foi baleado quatro vezes na madrugada do último sábado (23) durante uma luta corporal com um homem que invadiu a casa onde ele morava com a mãe e um irmão mais velho, mas as circunstâncias do crime ainda são um mistério. O invasor, José de Oliveira Pires, de 60 an...