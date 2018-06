Cidades Ameaça de ataques tem relação com transferências, diz SSP Motim na última semana foi em unidade com lideranças ligadas ao PCC. Secretaria emitiu alertas para possíveis ações no Estado

Um relatório de inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) do último domingo (3) alerta para a possibilidade de ataques da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) a policiais, ônibus e bancos. Segundo o documento, a ação do grupo criminoso seria uma retaliação à transferência de lideranças da facção para o presídio estadual de Anápolis no ...