Ambulantes protestam no Terminal Padre Pelágio em Goiânia

Aproximadamente de 40 ambulantes protestam, na manhã desta sexta-feira (2), contra a "Operação Não Entra", no Terminal Padre Pelágio, no Setor Nova Esperança, em Goiânia. Mais cedo, eles foram retirados do Terminal Praça A, em Campinas. A ação visa retirar de todos os terminais os vendedores, que segundo a empresa, não têm autorização para vender produtos nesses locais e prejudica as bancas que são fixas.

A Operação é realizada pela Redemob, empresa responsável pela gestão dos terminais de ônibus de Goiânia, e conta com o apoio da Polícia Militar.