Cidades Ambulâncias usadas são alugadas sem licitação No contrato firmado entre as partes, a empresa é responsável pela manutenção e substituição das ambulâncias

A Prefeitura de Goiânia entregou seis ambulâncias que foram locadas por meio de um contrato firmado sem licitação com uma empresa especializada no valor de R$ 503 mil por 180 dias. O despacho para a obtenção dos veículos foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 5 deste mês. De acordo com o documento, a medida foi tomada devido ao déficit da frota e se mant...