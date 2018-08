Cidades Ambulâncias de Jandaia auxiliaram no socorro aos feridos após explosão em usina no Sul de Goiás Acidente deixou um morto e ao menos 15 feridos, três deles em estado grave

Atualizada às 13h09 Duas ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde de Jandaia, na região Sul do Estado, foram enviadas para auxiliar no socorro às vítimas da explosão de uma das caldeiras na usina Denusa Destilaria Nova União S/A, no km 274, na Br-060, a 120 quilômetros de Goiânia. O acidente teria ocorrido por volta das 7 horas deixou um morto e ao menos 15 fer...