Cidades Ambulância sai da pista, capota e deixa 6 feridos em Goiás O veículo seguia sentido Goiânia para buscar um recém-nascido de cinco dias, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Seis pessoas ficaram feridas após a ambulância em que estavam sair da pista e capotar, na madrugada desta terça-feira (23), na BR-153, em Porangatu, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia sentido Goiânia para buscar um recém-nascido de cinco dias. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para um hospital. Ainda não h...