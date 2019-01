Vida Urbana Ambev abre inscrições para programa de mentoria em gestão e desenvolvimento de ONGs Ao todo, 50 organizações não governamentais (ONGs) serão selecionadas pela companhia para receberem treinamento em várias áreas e especialidades

A Ambev anunciou abertura das inscrições para a segunda edição do VOA, programa de mentoria em gestão desenvolvido pela cervejaria. Ao todo, 50 organizações não governamentais (ONGs) serão selecionadas pela companhia para receberem treinamento em várias áreas e especialidades. As inscrições estão abertas até 17 de fevereiro e as ONGs selecionadas serão divulgadas no f...