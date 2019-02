Um aluno oficial da Polícia Militar (PM), classe denominada pela corporação por cadete, que estava de folga na última quinta-feira (7) e atirou contra um suposto assaltante em um pet shop, na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia, agiu dentro do padrão, segundo a PM. Em declaração sobre o fato, a assessoria afirmou que, para além da legitimidade, o cadete obteve sucesso em sua ação, já que impediu um crime que estava em andamento e conseguiu prender o suspeito.

Segundo a polícia, o militar de folga estava na loja quando notou a tentativa de um furto dentro de um veículo estacionado no local. Ele afirmou em seu depoimento que o suspeito já havia conseguido arrombar a porta do veículo e estava pegando uma bolsa. Ao tentar impedir o furto, ele teria se identificado como militar para o suposto assaltante, que reagiu ao pedido de rendição. Com isso, o cadete teria, então, efetuado um disparo na perna esquerda homem e, em seguida, rendido o suspeito.

Segundo a PM, os policiais militares são preparados para reagir em situações de perigo que coloquem em risco a sua vida ou dos demais. “A formação do policial é agir sempre para resguardar a vida daquela vítima que está sendo refém de um crime. O policial tem o sentimento de proteger o cidadão”, afirma o relato da assessoria da corporação.

Após ser atingido, o suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele foi internado na quinta-feira e passou por cirurgia na manhã desta sexta-feira (8), para corrigir uma fratura na perna esquerda causada pelo disparo. O procedimento médico foi realizado com êxito e, pouco tempo depois da cirurgia, o homem já estava de volta à enfermaria. Em boletim médico emitido pelo Hugo no final da tarde de sexta-feira, o paciente encontra-se estável, consciente e respirando de forma espontânea na enfermaria do hospital. Após recuperação, ele deve ser conduzido para a Central de Flagrantes e Atendimento ao Cidadão da Polícia Civil, para que possa prestar depoimento à polícia.

Mesmo acreditando na legitimidade do militar, a PM afirma que abrirá um processo interno para apurar o caso. Segundo a assessoria, serão investigados a conduta, a legitimidade e a ação do aluno oficial.

Dentro da hierarquia da PM, os alunos oficiais já são soldados formados e em atuação. Aos oficiais compete a fiscalização, a gestão e o comando direto do efetivo, que atua no policiamento ostensivo, bem como na análise, aperfeiçoamento e na administração dos mais variados processos relacionados às atividades de preservação da ordem pública. Já aos praças cabe o exercício da missão constitucional de realizar o policiamento ostensivo e as atividades de preservação da ordem pública, o que envolve a repressão imediata às infrações penais e administrativas, bem como a aplicação da lei

Informações passadas à reportagem por funcionários do pet shop dão conta de que, na hora da tentativa de assalto, as pessoas presentes ficaram muito assustadas e não entenderam, ao certo, o que estava acontecendo. Contudo, segundo as testemunhas, ação foi rápida e não trouxe maiores danos aos funcionários ou clientes que estavam na loja no momento do ocorrido.