Cidades Aluno goiano ajuda equipe do Brasil a conquistar a medalha de prata na ‘Copa do Mundo de Física’ O jovem Vinicius de Alcântara Névoa, de 16 anos, estudante do segundo ano do ensino médio do Colégio Arena, foi o capitão do time brasileiro

Tem goiano fazendo feito inédito para o Brasil na China. O jovem Vinicius de Alcântara Névoa, de 16 anos, estudante do segundo ano do ensino médio do Colégio Arena, foi o capitão do time brasileiro que conquistou a medalha de prata no Torneio Internacional de Jovens Físicos, conhecido como a “Copa do Mundo de Física”. Com quatro vitórias em cinco etapas disputadas, a equi...