Cidades Aluno do Paraná teria se inspirado em caso ocorrido em Goiânia Menino de 15 anos atirou em colegas em cidade próxima a Foz do Iguaçu. Motivo seria bullyng, assim como ocorreu no colégio Goyases, em outubro

As agressões verbais e físicas se sucediam, relata a polícia. A ideia de se vingar do bullying cresceu, com inspiração em vídeos de atentados nos EUA e no Brasil, como em Realengo e no colégio Goyases, em Goiânia, em outubro do ano passado. Nesta sexta-feira (28), um estudante de 15 anos do ensino médio pegou uma arma e atirou nos colegas em uma escola estadual da ...