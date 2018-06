Cidades Aluno de 16 anos morre eletrocutado ao atender celular que estava sendo carregado Estudante do 2º ano do ensino médio assistia a uma aula de Informática quando sofreu a descarga elétrica

Um estudante de 16 anos morreu eletrocutado ao atender o celular enquanto o aparelho estava sendo carregado em um computador de uma escola de Tianguá, no noroeste do Ceará, nesta quinta-feira, 7. Iago Aguiar Mendes era aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Santa Maria e assistia a uma aula de Informática quando sofreu a descarga elétrica. O adolescente chegou a se...