Vida Urbana Aluna reduz em 70% o valor da conta de água em casa e ganha bolsa de estudo em Goiás Antes da campanha, a adolescente demorava mais de 30 minutos no banho: “Minha mãe brigava, eu achava que ela estava sendo chata"

Estimulada pela escola, a estudante Maria Eduarda Sousa reduziu 70% do valor da conta de água da casa onde mora com a família, em Aparecida de Goiânia. A adolescente vai receber uma bolsa de estudos por seis meses por ter sido a campeã do desafio Água na Medida Certa, lançada pelo Sesi Goiás. Além de Maria Eduarda, outros oito estudantes também vão receber bolsas...