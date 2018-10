Cidades Alto índice de acidentes faz concessionária fechar retorno na BR-060 em Anápolis O retorno será interditado após estudo da Triunfo Concebra e da PRF, que identificou muitas ocorrências de acidentes

A partir do próximo sábado (20) o retorno da BR-060, localizado no Km 96, sentido Sul, no município de Anápolis será fechado. Esta decisão foi tomada após estudos da equipe de Gestão de Acidentes e Operações da Triunfo Concebra (concessionária responsável pelo trecho) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foi constatado que várias ocorrências foram registradas n...