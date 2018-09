Cidades Alta umidade e frente fria explicam chuvas em Goiás Fenômeno chamado Cavado rompe a massa de ar seco, provocando precipitações pluviométricas registradas nos últimos dias. Expectativa é de que chova 55 mm neste mês

A alta concentração de nebulosidade que tem se formado em algumas partes de Goiás trouxe o alerta de tempestade para os goianos. Neste mês de setembro, em Goiânia, já choveu 50% da média (52, 8 mm) que a cidade costuma registrar nesta época. Até agora, 26,8 milímetros (mm) de água caíram no município. O esperado para este mês é de 55 mm. Além do Centro-Oeste, as regiões Sul ...