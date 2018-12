Cidades Alimentos e produtos de limpeza transportados em ambulância de Prefeitura são apreendidos em Jaraguá Veículo trafegava pela BR-153 quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Sacos com carne não refrigerada e outros itens alimentícios eram levados no assoalho de automóvel, que não possuía equipamentos médicos

Atualizado às 20h04 Alimentos e produtos de limpeza transportados de forma irregular em uma ambulância foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-153, em Jaraguá, no Centro do Estado, na tarde desta quarta-feira (5). A ação ocorreu durante uma fiscalização rodoviária. No interior do veículo, que não possuía equipamentos médicos, fora...