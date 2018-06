Cidades Alexandre de Moraes derruba restrição ao porte de armas de guardas municipais A proibição era para cidades com menos de 500 mil habitantes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou em decisão liminar o uso de armas por guardas municipais em cidades com qualquer número de habitantes. A determinação foi assinada nesta sexta-feira (29). Atendendo a pedido do DEM apresentado em maio, Moraes derrubou cautelarmente trechos do Estatuto do Desarmamento que proíbem o porte de ...