Cidades Além da chuva de santinhos, confira a previsão do tempo em Goiás para as eleições No domingo (7), os goianos têm um compromisso para eleger os próximos representantes

No próximo domingo, dia 7 de outubro, os goianos irão às urnas para votar no primeiro turno das eleições deste ano. Mas, para evitar o trânsito, que pode ficar tumultuado na data, é preciso planejamento e isso inclui também levar em consideração a previsão do tempo para definir os melhores horários no momento de exercer a cidadania. Conforme o ClimaTempo, o fim ...