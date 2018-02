Agrotóxico de uso proibido no Brasil é apreendido em Itumbiara

Uma carga de 60 quilos de agrotóxico foi apreendida, na tarde desta terça-feira (27), na BR-153 em Itumbiara, a cerca de 210 km de Goiânia. O produto, de comercialização proibida no Brasil, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O defensivo agrícola estava em um ônibus interestadual que saiu do Rio Grande do Sul (RS) com destino ao Pará (PA). No entanto, a carga foi embarcada quando o veículo parou em Maringá (PR) e seria despachada em Gurupi (TO).

Segundo a PRF, cerca de 110 kg do mesmo produto foi apreendido há uma semana, na mesma condição, embarcado por uma transportadora diferente. De acordo com a polícia, engenheiros agrônomos da região contaram que cada quilo do agrotóxico no mercado paralelo é vendido por cerca de R$ 1 mil, sendo usado em lavouras de soja. “Um quilo do produto produz cobertura para cerca de 33 hectares de área plantada, porém, pode provocar danos ambientais incalculáveis”, contou o inspetor da PRF, Newton Morais.

Ainda de acordo com o inspetor, o remetente e destinatário já foram identificados e as investigações continuam.