Cidades Agentes prisionais apreendem drogas em presídios de Goiás Em Aparecida de Goiânia, mulher foi presa com droga nas partes íntimas. Em Anápolis, materiais eletrônicos estavam escondidos em tubos de medicamentos. Em Pontalina, ex-detento tentava arremessar droga pelo muro da unidade prisional

Uma mulher foi presa neste domingo ao tentar entrar na Penitenciária Odenir Guimarães (POG) com 355 gramas de maconha. Ela R.G.S. apresentou atitude suspeita e passou pelo aparelho Body Scanner. Ela confessou aos agentes que estava com o produto em suas partes íntimas. Após a constatação, ela foi encaminhada para a delegacia e responderá criminalmente pelo ato. De acordo c...