Cidades Agentes frustram tentativa de fuga em presídio de Anápolis Em ronda, agentes perceberam uma movimentação dos presos e os impediram

Vários detentos tentaram fugir, na noite desta quinta-feira (12), do Presídio Estadual de Anápolis, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).Segundo a pasta, os agentes estavam fazendo uma ronda no fundo do bloco 2 da unidade e perceberam a movimentação dos presos em direção à saída d...