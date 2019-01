Vida Urbana Agente penitenciário demitido porque pegou R$ 777, celulares e óculos de sol dos presos O agente é acusado de se apossar de dinheiro, objetos e carteiras com documentos dos detentos em setembro de 2016

Os desembargadores da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Mato Grosso confirmaram a decisão que impôs a perda do cargo do agente penitenciário Willian Barbosa Benitez, acusado de se apropriar de R$ 777, dois celulares, três óculos de sol e carteiras com documentos de presos do Centro de Detenção Provisória de Pontes de Lacerda, a 450 km da capital C...