Agehab vai beneficiar com Cheque Mais Moradia as vítimas de enchente em Ceres e Rialma

O Governo de Goiás determinou que a Agência Goiana de Habitação (Agehab) beneficie com Cheque Mais Moradia as famílias vítimas da enchente que atingiu as cidades de Ceres e Rialma, no Vale do São Patrício.

Após um levantamento inicial realizado pela Agehab, foi identificado um total de 35 famílias em situação de risco em Ceres e três em Rialma.

O alto volume de chuvas que caiu na região no início do mês levou os municípios a ficarem sob o estado de emergência. Em Ceres, as cabeceiras de duas pontes desmoronaram e casas foram atingidas.

Os moradores que tiveram danos como queda de muro ou telhado e sistema elétrico danificado estão aptas a receberem Cheque Reforma, desde que se enquadrem as regras do programa e apresentem a documentação exigida.

A Defesa Civil está trabalhando no cadastramento das famílias, na medida em que recebe os chamados.

A diarista Eliane Cândida Batista, de 36 anos, teve sua casa parcialmente interditada e está contando com o Cheque Reforma para conseguir reconstruir parte do imóvel. Grávida de quatro meses, com uma filha de 12 anos, Eliane lembra que estava em casa com o marido quando aconteceu o desabamento. “Graças a Deus, nada mais grave aconteceu”, disse a diarista.

Os ministros das Cidades, Alexandre Baldy, e da Integração Nacional, Helder Barbalho, visitaram os municípios nesse domingo (11) e se comprometeram em trabalhar na recuperação dos pontos atingidos pela chuva.