O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia (GO) foi considerado o melhor da região Centro-Oeste pela Pesquisa e Satisfação dos Passageiros do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, referente ao 3º trimestre de 2018 (julho a setembro). A capital alcançou nota 4,47 no indicador de satisfação geral que tem 5 como nota máxima, ficando à frente de Brasília (4,41) e Cuiabá (4,24).

Apesar de o resultado geral ter sido positivo, o aeroporto goiano registrou números abaixo da média em 7 dos 8 indicadores de serviços comerciais. Entre os itens avaliados estão: valor do estacionamento (3,32); custo-benefício dos alimentos (2,84) e dos produtos comerciais (2,83) e internet disponibilizada pelo aeroporto: 3,43.

Nos pontos positivos, os usuários do estacionamento destacaram: disponibilidade de transporte público para o aeroporto (4,57); conforto térmico do aeroporto (4,66), disponibilidade de tomadas no terminal (4,36) e sensação de segurança (4,60). A prestatividade e cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança ganhou nota 4,66.

Goiânia está na categoria de até 5 milhões de passageiros/ano bem como os aeroportos de Belém, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Manaus, Natal e Vitória. Nesta categoria, o Santa Genoveva ficou atrás de Vitória (4,59), Manaus (4,51) e Maceió (4,51).

Avaliação

O levantamento, realizado trimestralmente envolve os 20 principais aeroportos do Brasil e está mostrando crescimento de Goiânia em relação às avaliações anteriores. O Aeroporto Internacional Santa Genoveva passou a integrar a lista no final de 2017 e desde então apresentou índices finais de 4,19; 4,38 e agora, 4,47.

Ao todo, foram ouvidas 21.206 pessoas no trimestre por pesquisadores da Praxian – Business & Marketing e o nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 5%.

A pesquisa completa, você confere aqui.