Cidades Aeronave que caiu em Goiânia era da categoria experimental De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião foi construído de forma amadora

Dois homens e uma criança ficaram feridos após um acidente aéreo por volta das 16h30 deste sábado (11) no setor Jardim Vista Bela, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave experimental de pequeno porte caiu em cima de uma residência que estava vazia no momento. Segundo os militares, o piloto, e dono do avião, Nehru El-Aouar, de 59 ...