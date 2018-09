Cidades Aeródromo de Goiânia não tem data para reabrir Desde esta quinta-feira (19), pousos e decolagens estão suspensos pela falta de uma torre de telecomunicação de tráfego aéreo. Agetop, que é responsável, não se pronunciou sobre caso

As atividades do Aeródromo Nacional de Goiânia estão suspensas por tempo indeterminado. O motivo é a falta de um Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), que inclui a instalação de uma torre de controle. Especialistas e empresários apontam que os prejuízos com a decisão são grandes para o Estado, referência na manutenção de aeronaves de médio e pequeno porte...