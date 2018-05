Cidades Advogado tenta entrar com celulares escondidos no presídio de Formosa Telefones, relógios e carregadores de bateria estavam dentro de rodos e vassouras

Um advogado, que não teve seu nome divulgado, tentou entrar, no início da noite de quarta-feira (23), com uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos no Presídio Estadual de Formosa. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o suspeito chegou na unidade com alguns volumes e solicitou a retirada do preso da cela. Além disso,...