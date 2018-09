Cidades Advogado é suspeito de aplicar golpes em Goiânia Ação acontecia por meio de falsificação de procurações. No escritório foram encontrados dois carimbos em nome de um juiz e de um escrivão

A Polícia Civil (PF) cumpriu na manhã desta quarta-feira (5), um mandato de busca e apreensão num escritório de advocacia localizado no Setor Sul, em Goiânia. O advogado responsável e seu estagiário são suspeitos de aplicarem golpes em clientes usando documentos falsos. De acordo com a PF, os clientes do escritório depositavam um valor mensal em conta judicial. No dec...