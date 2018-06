Cidades Advogado é encontrado morto dentro de cela na DIH, em Goiânia Identidade do detido ainda não foi divulgada

Atualizada às 11h15. Um advogado foi entrado morto, na manhã desta quinta-feira (7), dentro de uma cela na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), no Complexo de Especializadas, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. O assessor da Polícia Civil, delegado Gylson Ferreira, explicou que o advogado foi preso na quarta-feira (6). No entanto, o motivo da p...