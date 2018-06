Cidades Advogado é encontrado morto dentro de cela de delegacia, em Goiânia Manoel do Rosário dos Santos foi preso em flagrante por uso de documento falso e receptação, informou a Polícia Civil

Atualizada às 11h38. Um advogado foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (7), dentro de uma cela na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), no Complexo de Especializadas, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. A Polícia Civil informou por meio de nota que a vítima, Manoel do Rosário dos Santos, de 62 anos, foi preso no fim da tarde de q...