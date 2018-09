Cidades Advogada morreu por asfixia no Paraná e depois foi jogada da sacada de prédio, aponta laudo Tatiane Spitzner foi encontrada morta após cair do 4º andar de onde morava com o marido, principal suspeito

O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba divulgou nesta quinta-feira (20) que o resultado do laudo de necropsia apontou que a advogada Tatiane Spitzner morreu por asfixia mecânica em Guarapuava, no Paraná, causada por esganadura. Seu marido, Luis Felipe Manvailer, que está preso desde a data do óbito, em 22 de julho, é...