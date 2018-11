Cidades Advogada criminalista é assassinada a tiros no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia OAB-GO emitiu nota e cobrou apuração imediata do caso

Uma advogada criminalista foi assassinada a tiros, por volta de 9h30 desta sexta-feira (02), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. O crime aconteceu na Rua Alfredo Nasser com a Gercina Borges e, segundo informações da Polícia Militar, o suspeito estaria em uma motocicleta. Rina Mendes dos Santos chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito. P...