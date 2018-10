Passavam das 3h deste domingo (28) quando três menores invadiram o Parque Mutirama, no Centro da cidade para “tirar onda”, segundo uma das suspeitas. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, depois de arrebentarem o alambrado do parque, os três quebraram quiosques e brinquedos. Na fuga, o trio roubou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava estacionada no pátio.

Questionados pela GCM, os jovens afirmaram que roubaram o veículo para ir à uma festa, mas iriam devolver no final da noite. Sobre os danos no parque, a Guarda relatou que uma das suspeitas chegou a dizer que eles só estavam “tirando onda”. Eles teriam decidido roubar o veículo depois de avistarem que a chave da ambulância estava na ignição. A adolescente teria entrado no carro e chamado outros dois rapazes. O Mutirama é uma das bases descentralizadas do Samu, por isso é comum é a permanência dos veículos no pátio.

Para sair do parque, os três arrombaram um dos portões com a ambulância, que ficou bastante danificada. Na ação, uma das portas foi arrancada. Com a movimentação, uma equipe da GCM foi até o local mas os jovens já haviam fugido. Através do rastreador do veículo, o trio foi localizado e detido na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Diamantina, há cerca de 6 km do parque.

Durante a perseguição, houve ordens para os suspeitos pararem o veículo, pedido que não foi atendido, segundo os agentes. Com isso, disparos foram feitos nos pneus da ambulância, forçando o veículo a parar. A GCM informa que ninguém ficou ferido. Os jovens permanecerão detidos até está segunda-feira (29), quando devem passar por audiência de custódia.

O POPULAR procurou a Prefeitura de Goiânia para saber sobre os danos no parque e aguarda resposta.