Cidades Adolescentes ficam feridas após serem arremessadas de brinquedo de parque de diversão em Ceres Uma das vítimas teve traumatismo craniano e foi levado para o hospital em estado grave

Quatro adolescentes ficaram feridas após serem arremessados de um brinquedo desgovernado na madrugada deste domingo (26), em Ceres. As vítimas estavam em um parque de diversões do Centro da cidade. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o brinquedo Surf deu uma pane elétrica e aumentou a velocidade. A trava de segurança se soltou e as qua...