Cidades Adolescentes desaparecidas em Goiânia entram em contato com a família e enviam localização A família estava a procura das jovens que foram vistas pela última vez nas proximidades do colégio, no setor Marista

Adolescentes desaparecidas entraram em contato com a família na manhã deste sábado (15). As estudantes Jordana Macedo e Giovana Batista, ambas com 16 anos, tinham sido vistas pela última vez na quarta-feira (12), no setor Marista, em Goiânia. O pai de Giovana, Fábio de Almeida, contou que recebeu um telefonema da filha o tranquilizando que está bem e pedindo para b...