Cidades Adolescentes atropeladas durante fuga de bandidos em Goiânia passam bem Três adolescentes iam para a escola quando suspeitos de praticar roubo perderam o controle de carro e acertaram as estudantes, na Vila Montecelli. Duas ficaram feridas

Três adolescentes foram atropeladas enquanto iam para a escola na manhã desta sexta-feira (24), na Vila Montecelli. O motorista e o passageiro são suspeitos de roubarem o carro que atropelou as vítimas e estariam em fuga no momento do acidente. Das três meninas, duas ficaram feridas e foram encaminhadas, uma para Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof) e a outr...