Cidades Adolescente suspeito de assassinar mulher em Anápolis é apreendido Rapaz foi localizado após grupo do qual ele faria parte seguir cometendo crimes e confessou a autoria, segundo a Polícia Militar

Um adolescente foi apreendido, nesta quarta-feira (25), por suspeita de ter assassinado uma mulher de 43 anos, no Conjunto Morada Nova, em Anápolis, no Centro do Estado. A vítima foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (24), em sua própria casa. Ela estava ao lado de uma cama e tinha perfurações pelo corpo causadas por facadas, além de ter tido uma das ...