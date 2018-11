Cidades Adolescente sofre queimaduras em 80% do corpo em acidente doméstico na Vila Propício Uma familiar dele, de 18 anos, teria tentado queimar teias de aranha com um maçarico, mas uma faísca caiu sobre o colchão onde o menino estava, alastrando o fogo e causando os ferimentos

Um adolescente de 13 anos está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave após ter cerca de 80% do corpo queimado em um acidente doméstico em Vila Propício, a 207 km de Goiânia. Nesta sexta-feira (2), uma familiar dele, de 18 anos, teria tentado queimar teias de aranha com um maçarico, mas uma faísca caiu sobre o...