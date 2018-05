Cidades Adolescente que sobreviveu ao incêndio no centro de internação segue em estado grave, em Goiânia Jovem de 15 anos teve 90% do corpo queimado no incêndio que deixou nove mortos na última sexta-feira

O adolescente de 15 anos que sobreviveu ao incêndio em um alojamento do Centro de Internação Provisória (CIP) segue internado em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com o último boletim médico informado pela unidade de saúde, no início da tarde desta segunda-feira (28), ele ainda se encontra sedado e respira p...