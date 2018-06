Cidades Adolescente que sobreviveu a incêndio em centro de internação em Goiânia tem braço amputado O garoto teve 90% do corpo queimado, está internado no Hugol, onde respira com a ajuda de aparelhos. Família teme que ele perca outros membros do corpo

O único sobrevivente do incêndio que deixou nove adolescentes mortos no Centro de Internação Provisória (CIP), no último dia 25, passou por uma cirurgia na madrugada desta segunda-feira (4), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lages de Siqueira (Hugol). O garoto de 15 anos, teve o braço esquerdo amputado em consequência das queimaduras sofridas n...