Cidades Adolescente que matou motorista de aplicativo cometeu pelo menos quatro assaltos em Aparecida Mãe teria escutado o filho contar o caso para um amigo e o convenceu de se entregar

O adolescente de 16 anos que confessou o assassinato do motorista de aplicativo, Kléber Siqueira Chaves, de 41, teria cometido pelo menos quatro assassinatos utilizando o veículo da vítima. A informação é do delegado Henrique Berocan, da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Aparecida de Goiânia, que investiga o caso. De acordo com o delegado, o jove...