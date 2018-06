Cidades Adolescente que conduzia moto morre em acidente na BR-050, em Catalão Uma garota de 12 anos que estava na garupa foi encaminhada ao hospital em estado grave

Um adolescente morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na BR-050. O jovem, de 16 anos, conduzia uma moto com a garota, de 12, na garupa, quando colidiram frontalmente com uma carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h30 desta segunda-feira (25), no perímetro urbano de Catalão. No km 279...