Adolescente morre soterrado por areia em Cidade Ocidental

Um adolescente de 17 anos morreu, nesta quarta-feira (22) após soterrado por areia em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Segundo os familiares, Pedro Paulo Rodrigues estava brincando em um monte de areia no fundo da casa de uma prima. Pedro tinha o costume de ir até a residência para brincar com um primo de quatro anos. O adolescente, de acordo com os...