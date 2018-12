Cidades Adolescente morre após ser atingida por um tiro na nuca em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Civil, um homem brincava com a arma de fogo quando ocorreu o disparo

Uma adolescente foi morta com um tiro na nuca, na madrugada desta sexta-feira (7), dentro de uma casa no bairro Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), um homem brincava com a arma de fogo quando ocorreu o disparo. A jovem, sem documentação, foi atingida. O homem chegou a chamar o socorro, mas ela não resistiu e morreu. Ainda segundo a PC, ...