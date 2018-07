Cidades Adolescente morre após cair de cavalo em Rio Verde Segundo testemunhas, o animal disparou e começou a empinar; a menina perdeu o equilíbrio e caiu batendo a cabeça no chão

Uma adolescente de 12 anos morreu após cair de um cavalo, na tarde desta segunda-feira (23), no Parque das Laranjeiras, em Rio Verde, na região Sul do Estado. Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que a garota montou em um cavalo dos vizinhos e o animal saiu disparado e começou a empinar. A menina perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça no chão. A garota...