Cidades Adolescente morre após acidente com moto em Niquelândia Pais encontraram o filho em córrego, levaram ele para o hospital, mas o garoto não resistiu

Um adolescente de 14 anos morreu depois de bater uma moto na proteção de uma ponte da BR-414, na altura de Niquelândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o garoto saiu de casa na noite de sábado (26) para encontrar com a namorada no povoado Faz Tudo, mas na madrugada de domingo (27), como ele não havia retornado para casa, os pais resolveram fazer o trajeto do fil...