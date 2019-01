Vida Urbana Adolescente morre afogado no Lago Bonsucesso, em Jataí Segundo testemunhas, o menino foi nadar com a família e ultrapassou a área das boias, indo parar em uma parte mais funda

Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde desta segunda-feira (7), no Lago Bonsucesso, em Jataí, município do Sul de Goiás. Segundo testemunhas, o menino foi nadar com a família e ultrapassou a área das boias, indo parar em uma parte mais funda, onde se afogou. O Corpo de Bombeiros fez o atendimento à vítima com massagem de reanimação e a levou até o Hosp...