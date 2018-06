Cidades Adolescente mata filho afogado em tanque após discutir com namorado "Ela acordou de madrugada, pegou o bebê dormindo, jogou a criança no tanque e depois ficou olhando ele se debater na água", revelou à delegada

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida em flagrante acusada de matar o próprio filho, de 4 meses, em Salvador, capital baiana. A garota confessou que jogou o bebê em um tanque com água na madrugada dessa segunda-feira (4), após brigar com o namorado. O homem não é o pai do menino morto. "Ela acordou de madrugada, pegou o bebê dormindo, jogou a criança no tan...