Vida Urbana Adolescente foge de casa no Paraná e é encontrada com namorado de 22 anos na rodoviária de Goiânia O homem foi preso por subtração de menor e levado para a Central de Flagrantes da capital

Uma adolescente do Paraná viajou sem a autorização da família para encontrar o namorado, de 22 anos, em Goiânia. O homem foi preso na rodoviária da capital na madrugada desta quinta-feira (10), por subtração de menor. No começo desta semana, a adolescente, de 16 anos, saiu de casa no final da tarde e não retornou. A procura do seu paradeiro, a família da garota foi at...